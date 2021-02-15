Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde zirve mücadelesi veren Trabzonspor'da, Teknik Direktör Abdullah Avcı, önemli bir başarıya imza atmış durumda. Bordo-mavili takım ligde dördüncü sırada bulunsa da, Avcı, yönetiminde adım adım üst basamaklara tırmanışını sürdürmeye devam ediyor. İlk 8 haftada 17. sırada yer alan bordo mavili ekip ligin 25. haftası sonunda puan cetvelinde 12 basamak yukarı çıkarak 45 puanla dördüncü sırada kendine yer buldu.

SON 10 YILIN EN İYİ ÇIKIŞINI YAPTI

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili kulübün son 10 yılında görev yapan 11 teknik adam içersinde en iyi çıkışı yapan isim oldu. Tecrübeli teknik adam 2010-2011 sezonundan sonra en iyi maç başına puan ortalaması yakaladı.

Tolunay Kafkas (1.47) , Mustafa Reşit Akçay (1.45) , Vahid Halilhodziç (1.58),Shota Arwaladze (1.27),Sadi Tekelioğlu (1.50),Hami Mandıralı (1.40) , Ersun Yanal (1.60) , Rıza Çalımbay (1.77) , Ünal Karaman (1.85),Hüseyin Çimşir (1.80) ve Eddie Newton (1.00) gibi bordo-mavili takımda son 10 yıl içinde görev yapan teknik adamlar arasında en iyi çıkışı yapan Abdullah Avcı, 2.44 ile maç başına en iyi puan ortalamasını tutturdu.

LİGİN EN İYİ SERİSİ

Trabzonspor ve Galatasaray bu sezon Süper Lig'de en iyi seriyi yakalayan iki takım oldu. Bordo-mavililer , son 6 haftada kazanarak geçen sezonki galibiyet serisini de yakaladı. Karadeniz ekibi, deplasmanda 1-1'lik Antalyaspor beraberliğinin ardından Gençlerbirliği'ni Ankara'da 2-1, sahasında Konyaspor'u 3-1 yendi. Daha sonra Beşiktaş deplasmanından da 2-1'lik galibiyetle dönen bordo mavili ekip, sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0, Gaziantep FK'da evinde 1-0 mağlup ederek 6 maçtan 18 puan çıkardı.

Trabzonspor, geçen sezon 16 ile 21. haftalar arasında 6 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.