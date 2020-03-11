Süper Lig'de 19. haftanın erteleme maçında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olan Trabzonspor'da Alexander Sörloth şoku yaşanıyor! Norveçli yıldız, ilk yarıda bir pozisyonda kendini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi!

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37. dakikada kendini yere bırakan Sörloth için sağlık ekiplerine sahaya girdi. Kısa süreli tedavinin ardından Norveçli yıldızın oyuna devam edemeyeceği anlaşıldı ve kenara değişiklik işareti yapıldı. 39. dakikada Alexander Sörloth'un yerine Badou Ndiaye oyuna girdi.

Trabzonspor'da 19 golle gol krallığında zirvede bulunan oyuncusu Alexander Sörloth, 2 haftalık gol suskundu. Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK karşılaşmalarında gol atamayan Norveçli golcü, bu sezon en fazla 2 haftalık gol atamadığı dönem yaşadı.