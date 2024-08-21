Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme şoku - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme şoku

        Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'nin sol alt adalesinde yaralanma tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı. Nijeryalı yıldız, St. Gallen maçının kadrosundan çıkarıldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.08.2024 - 09:25 Güncelleme: 21.08.2024 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'da Nwakaeme şoku
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'nin, sol alt adalesinde yaralanma tespit edilmesi üzerine UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda St. Gallen ile oynanacak maç kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

        Trabzonspor'da Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, bordo mavili futbolcu Anthony Nwakaeme’nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, "Futbol A Takımımızın antrenmanı sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme’nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmış ve St. Gallen maç kadrosundan çıkartılmıştır” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadıköy'de şüpheli ölüm! Müzisyen Çınar Ersanlı ölü bulundu
        Kadıköy'de şüpheli ölüm! Müzisyen Çınar Ersanlı ölü bulundu
        Döşemealtı Belediye Başkanı'nın odasındaki eşyalar haczedildi
        Döşemealtı Belediye Başkanı'nın odasındaki eşyalar haczedildi
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Çocuk muamması
        Çocuk muamması
        Ersin Destanoğlu'na talip çıktı!
        Ersin Destanoğlu'na talip çıktı!
        Sosyal medyada fotoğraf paylaştı, darbedilerek öldürüldü
        Sosyal medyada fotoğraf paylaştı, darbedilerek öldürüldü
        Su oranı yüksek 10 meyve ve sebze!
        Su oranı yüksek 10 meyve ve sebze!
        Mahkemeye başvurdu
        Mahkemeye başvurdu
        Yurtdışı online siparişlerde vergiler değişti
        Yurtdışı online siparişlerde vergiler değişti
        Ofiste isteyip de kahvaltı yapamayanlar buraya!
        Ofiste isteyip de kahvaltı yapamayanlar buraya!
        Trajik kader ortaklığı
        Trajik kader ortaklığı
        Sadece 8 dakika bile yetiyor
        Sadece 8 dakika bile yetiyor
        Yüksek sıcaklık ve yağmur uyarısı
        Yüksek sıcaklık ve yağmur uyarısı
        Askerlik dönüşü işsizlik maaşı
        Askerlik dönüşü işsizlik maaşı
        Filistinli iş insanına saldırı olayıyla ilgili flaş gelişme
        Filistinli iş insanına saldırı olayıyla ilgili flaş gelişme
        Dilan Polat'tan eşine ziyaret
        Dilan Polat'tan eşine ziyaret
        3 ev küle döndü, 16 yaşındaki çocuk öldü!
        3 ev küle döndü, 16 yaşındaki çocuk öldü!
        Çarpıcı nükleer çatışma iddiası
        Çarpıcı nükleer çatışma iddiası