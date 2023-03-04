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Trabzonspor'da Bakasetas şoku!

Trabzonspor'da Ümraniyespor maçı öncesi Bakasetas şoku yaşandı. Bordo-mavililer, sol uyluk ön bölgede kas yaralanması tespit edilen Yunan futbolcunun maç kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. 

Trabzonspor'da Bakasetas şoku!
HABERTURK.COM / İHA

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Anastasios Bakasetas’ın sol uyluk ön bölgede kas yaralanmasının tespit edildiği açıklandı.

Trabzonspor Kulübü tarafından Anastasios Bakasetas’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Bordo-mavili kulübün A Takım Doktoru Halil Polat, Bakasetas'ın Ümraniyespor maçı öncesi yapılan antrenmanda ağrı hissettiğini belirterek, "Futbol A takımımızın dün yapılan antrenmanı sırasında sol uyluk ön bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Anastasios Bakasetas’ın bugün yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sol uyluk ön bölgede kas (rectus femoris) yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" ifadelerini kullandı.

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