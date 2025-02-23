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        Trabzonspor'da Banza, Onuachu'yu geçti

        Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 3-2 yenen Trabzonspor'da iki gol atan Demokratik Kongolu forvet Simon Banza, Paul Onuachu'nun geçen sezonki performansını geride bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 22:13 Güncelleme: 23.02.2025 - 22:13
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        Trabzonspor'da Banza, Onuachu'yu geçti!
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        Trabzonspor'un forveti Simon Banza, 3-2 kazandıkları Gaziantep FK maçında 2 kez fileleri havalandırarak Paul Onuachu'nun geçen seneki performansını geride bıraktı.

        Sezon başında Braga'dan 2 milyon avro bedelle kiralanan Banza, Trendyol Süper Lig'de takımının gol yollarındaki en etkili ismi oldu.

        Süper Lig'de 23 karşılaşmada 39 gol üreten bordo-mavili takımda 20 maça çıkan Simon Banza, 16 kez ağları havalandırdı.

        SİMON BANZA, PAUL ONUACHU'YU GERİDE BIRAKTI

        TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Gaziantep FK ile oynanan maçlarda ikişer gol atan Demokratik Kongolu futbolcu, Atakaş Hatayspor, Göztepe, Kasımpaşa, Galatasaray, Reeder Samsunspor, Onvo Antalyaspor, Net Global Sivasspor ve Beşiktaş müsabakalarında ise birer kez topu filelere gönderdi.

        Demokratik Kongolu oyuncu, forma giydiği 20 maçın 11'inde skor üretmeyi başardı.

        Bordo-mavili takımda geçen sezonu 15 golle tamamlayan Paul Onuachu'nun yerine transfer edilen Demokratik Kongolu oyuncu, attığı 16 gol ile ligin bitimine 13 hafta kala Nijeryalı oyuncuyu geride bıraktı.

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