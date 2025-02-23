Trabzonspor'da Banza, Onuachu'yu geçti!

Trabzonspor'un forveti Simon Banza, 3-2 kazandıkları Gaziantep FK maçında 2 kez fileleri havalandırarak Paul Onuachu'nun geçen seneki performansını geride bıraktı.

Sezon başında Braga'dan 2 milyon avro bedelle kiralanan Banza, Trendyol Süper Lig'de takımının gol yollarındaki en etkili ismi oldu.

SİMON BANZA, PAUL ONUACHU'YU GERİDE BIRAKTI

TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Gaziantep FK ile oynanan maçlarda ikişer gol atan Demokratik Kongolu futbolcu, Atakaş Hatayspor, Göztepe, Kasımpaşa, Galatasaray, Reeder Samsunspor, Onvo Antalyaspor, Net Global Sivasspor ve Beşiktaş müsabakalarında ise birer kez topu filelere gönderdi.

Demokratik Kongolu oyuncu, forma giydiği 20 maçın 11'inde skor üretmeyi başardı.

Bordo-mavili takımda geçen sezonu 15 golle tamamlayan Paul Onuachu'nun yerine transfer edilen Demokratik Kongolu oyuncu, attığı 16 gol ile ligin bitimine 13 hafta kala Nijeryalı oyuncuyu geride bıraktı.