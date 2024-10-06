Trabzonspor'da 'beraberlik' kabusu!

Süper Lig’in 8’inci haftasında deplasmanda Hatayspor’la 1-1 berabere kalan Trabzonspor, deplasman galibiyet hasretini sona erdiremedi. Bordo-mavili takım Hatayspor beraberliği ile Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonun ilk 4 deplasman maçından da beraberlikle ayrılmış oldu. Sezona Sivas deplasmanında (0-0) aldığı beraberlikle başlayan Trabzonspor, 4’üncü haftada Eyüpspor ve 6’ncı haftada Gaziantep FK ile de golsüz berabere berabere kalmıştı. Dün Hatayspor deplasmanından da1-1’lik sonuçla dönen bordo-mavililer, böylelikle deplasman galibiyet hasretini 4 haftaya çıkarmış oldu. Karadeniz ekibi Hatayspor beraberliği ile bu sezon Süper Lig’de çıktığı 7 maçın 6’sında berabere kaldı.

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BANZA GOLLERE DEVAM Öte yandan bordo-mavili takımın yeni transferlerinden Simon Banza, Hatayspor deplasmanında takımına beraberlik golünü kazandıran isim oldu. Golcü oyuncu attığı golle Süper Lig'de Anthony Nwakaeme'den (Mart 2022) bu yana Trabzonspor'un üst üste üç golünü atan ilk yabancı oyuncu oldu. YEREL BASIN MANŞETLERİ Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler bordo-mavili takımın deplasmandaki beraberliğini farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı. Trabzon yerel basınının manşetleri şu şekilde:

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Karadeniz: Eserinizle gurur duyun

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