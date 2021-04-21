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Trabzonspor'da beraberlik serisi devam ediyor

Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da beraberlik serisi 5 maça çıktı.

Trabzonspor'da beraberlik serisi devam ediyor

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında daha etkili futbol ortaya koyan taraf olan bordo-mavili ekip, girdiği pozisyonlardan gol çıkaramadı. Karadeniz temsilcisi, rakibine de ciddi bir pozisyon şansı vermeyince devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

Uzun süre eşitliğin bozulmadığı mücadelenin 76. dakikasında Edgar Ie'nin attığı şık golle 1-0 öne geçen Trabzonspor, maçın son anlarına kadar üstünlüğünü korudu. Karşılaşmanın 90+6. dakikasında Emre Akbaba'nın attığı gole engel olamayan bordo-mavili takım, uzatma bölümünde 2 puan bıraktı.

Bu sonuçla bordo-mavililer, 35. maç sonunda puanını 60'a çıkardı.

BEŞ MAÇTA BERABERLİĞİ BOZAMADI

Trabzonspor, Süper Lig'de yaptığı son 5 maçta eşitliği bozamadı.

Ligde son 7 maçında yenilmeyen bordo-mavili ekip, bu süreçte 1 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Son galibiyetini 31. haftadaki 4-1'lik MKE Ankaragücü müsabakasında alan Karadeniz temsilcisi, sonrasında Demir Grup Sivasspor, Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray ile berabere kaldı.

Trabzonspor, Sivasspor ve Rizespor maçlarında 0-0, diğer karşılaşmalarda ise sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

İKİLİ AVERAJI KAYBETTİ

Trabzonspor, ikili averajı rakibi Galatasaray'a kaptırdı.

Süper Lig'in ilk yarısında sahasında sarı-kırmızılılara 2-0 yenilen bordo-mavililer, deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Lig sonunda olası puan eşitliğinde Trabzonspor, Galatasaray'ın arkasında yer alacak.

UĞURCAN ÇAKIR KORKUTTU

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın yaşadığı sakatlık bordo-mavililerde tedirginliğe neden oldu.

Müsabakanın 13. dakikasında kale sahasına gelen yüksek topu alan bordo-mavili takımın kalecisi, yere düşerken sol dizinden sakatlık yaşadı. Tedavisinin ardından oyuna devam eden Uğurcan'a 20. dakikada bandaj yapıldı.

Uğurcan, maçı bandajlı bir şekilde tamamladı.

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