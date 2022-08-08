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Haberler Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da Berat Özdemir gidiyor mu? El İttifak´a transfer oluyor iddiası! - Trabzonspor son dakika haberleri
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Trabzonspor'da Berat Özdemir, El İttifak´a transfer oluyor

Trabzonspor, Suudi Arabistan ekibi El İttifak ile Berat Özdemir´in transferi konusunda prensipte anlaştı

Trabzonspor'da Berat Özdemir gidiyor mu? El İttifak´a transfer oluyor iddiası! - Trabzonspor son dakika haberleri
DHA

Trabzonspor´un orta saha oyuncusu Berat Özdemir, Suudi Arabistan ekibi El ittifak´a transfer oluyor. Berat´ın transferi için temas halinde olan kulüpler prensip anlaşmasına vardı.

KULÜPLER ANLAŞIRSA BUGÜN TAKIMDAN AYRILACAK

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Arap ekibine katılmaya olumlu bakan 24 yaşındaki oyuncu, kulüplerin anlaşması halinde bugün takımdan ayrılacak. 2020-21 sezonu devre arasında 4 buçuk yıllık anlaşmayla Gençlerbirliği'nden transfer edilen Berat Özdemir, geçen sezon Süper Lig´de bordo-mavili formayla çıktığı 36 maçta 1 asist katkısında bulundu.

İKİ GÜNLÜK İZİNDE AİLESİNİN YANINDA

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

İstanbulspor maçından sonra verilen 2 günlük izini ailesinin yanında geçiren oyuncunun Trabzon´a dönmeyip, Arap takımının Bolu'daki kampına katılması bekleniyor. Kulüplerin bonservis bedeli konusunda üzerinde durdukları rakam ise 2.5 milyon euro civarları.

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