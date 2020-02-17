Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 11.00´de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ahmet Canbaz ile Yusuf Sarı antrenmanda yer almazken, Abdülkadir Ömür ile Caleb Ekuban ise takımdan ayrı çalıştı. Ayrıca, Demir Grup Sivasspor maçında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Nwakaeme de takımla birlikte idman yaptı.

Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, Çarşamba günü yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek.