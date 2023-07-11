Trabzonspor'da bir ayrılık daha kapıda Trabzonspor'da yaprak dökümü sürüyor. Bordo-mavililerin İspanyol stoper Marc Bartra ile yolları ayırması bekleniyor.

TRT Spor'un haberine göre; yorgun olduğu için son antrenmanda yer almayan tecrübeli savunmacıyla yolların ayrılacağı öğrenildi.

Ülkesi İspanya ile Amerika kıtası ve Arap yarımadasından talipleri olan Bartra'nın ayrılığıyla ilgili kısa süre içerisinde resmi açıklama yapılacak.

Geçen sezon Trabzonspor'a transfer olan Marc Bartra, bordo-mavili formayla 40 resmi maçta 4 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.