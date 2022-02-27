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Trabzonspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Trabzonspor Kulübü, bir oyuncusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu

Trabzonspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kovid-19 PCR kontrolünde bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır." ifadesine yer verildi.

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