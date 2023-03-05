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Trabzonspor'da duraklama dönemi!

Şampiyonluk sezonun ardından bu sezon sportif ve mali açıdan zor günler geçiren Trabzonspor, duraklama dönemine girdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifasının ardından sahasında 36 maçlık seriyi bozan bordo-maviler kötü günler yaşıyor.

Trabzonspor'da duraklama dönemi!
İHA

2021-2022 sezonunu Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olarak tamamlayıp, 38 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonspor, 2022-2023 sezonunda duraklama dönemine girdi. Sezona 3 kulvarda zirve hedefiyle başlayan bordo-mavililer, kısa sürede Spor Toto Süper Lig ve Avrupa defterini kapattı. Tek hedef olarak ise elinde Ziraat Türkiye Kupası kaldı.

İki sene sonra seriye son verdi

Sahasında Ümraniyespor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, evindeki 36 maçlık yenilmezlik serisini bozdu. Taraftarı önünde en sonra 8 Mart 2021 Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, söz konusu maçın ardından evinde oynadığı 36 müsabakada 24 galibiyet ve 12 beraberlik almıştı. Karadeniz ekibi, iki sene sonra lig sonuncusu Ümraniyespor karşısında bu seriye son verdi.

Lider ile arasındaki puan farkını 19'a çıktı

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon oynadığı 23 maçta 54 puan toplamıştı. Bu sezon ise oynadığı 23 maçta 38 puan toplayarak geçtiğimiz sezonun 16 puan gerisinde kaldı. 2022-2023 sezonunda lider Galatasaray'ın ise 19 puan gerisinde kalarak büyük bir yara aldı.

Hesaplar tutmadı

Sezona istediği hedefler doğrultusunda giriş yapamayan Trabzonspor'da sportif ve mali planlama tutmadı. Şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunda 27 milyon 920 bin Euro olan takım bütçesini, bu sezon 41 milyon Euro'ya çıkaran Karadeniz ekibinde sportif başarının yakalanamamasının yanı sıra beklenen gelirlerin de sekteye uğraması, bütçenin açık vermesine neden oldu. Geçtiğimiz sezon düzenli yapılan takım ödemelerinin, bu sezon gecikmeli yapılması ve bazı yabancı oyuncuların da serbest kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalınması sıkıntılı sürecin yolunu açtı.

Süreci Ertuğrul Doğan yönetecek

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun istifasının ardından bordo-mavililer, 25-26 Mart tarihlerinde yapılacak kongreye Asbaşkan Ertuğrul Doğan taşıyacak. Karadeniz ekibi, mart ayı sonuna kadar 15 milyon Euro gibi bir ödeme beklerken, göreve gelecek yeni yönetimi ise mayıs ayı sonuna kadar 16 milyon Euro ödeme planı bekliyor. Ertuğrul Doğan, yapılacak olan kongrede adaylığı gündemdeki en sıcak isim olurken, süreçle ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.

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