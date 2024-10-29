Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da Fenerbahçe mesaisi! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da Fenerbahçe mesaisi!

        Trabzonspor Süper Lig'in 11'inci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 14:40 Güncelleme: 29.10.2024 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'da F.Bahçe mesaisi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor, Süper Lig’in 11’inci haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına bu sabah saat 10.30’da yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışmasının ardından duran top çalışması gerçekleştirdi.

        Bordo-mavili takım, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını saat 16.00’da yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Çoban gübre çukuruna düştü! 3 kişi can verdi!
        Çoban gübre çukuruna düştü! 3 kişi can verdi!
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Bir derbiye daha Buruk imzası!
        Bir derbiye daha Buruk imzası!
        Bayramda çalışan işçiye tam gün ücret
        Bayramda çalışan işçiye tam gün ücret
        Kulübeden sadece 3 takviye!
        Kulübeden sadece 3 takviye!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Açık ara önde
        Açık ara önde