Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Trabzonspor'da Fernandez'in sağlık durumu belli oldu

        Trabzonspor'un Slovenya kampında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımı ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan savunma oyuncusu Joaquin Fernandez'in sol kaval kemiğinde ödem ve diz eklemi içerisinde minimal kanama tespit edildiği bildirildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2023 - 22:27
        Fernandez'in sağlık durumu belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kulüp sağlık kurulu başkanı Ahmet Beşir, Joaquin Fernandez’in durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

        Beşir, "Hajduk Split hazırlık karşılaşması sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Joaquin Fernandez'in yapılan muayene ile görüntülemelerinde, travmaya bağlı sol kaval kemiğinde ödem ve diz eklemi içerisinde minimal kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bartın'da mahsur kalan işçiler helikopterle kurtarıldı
        Bartın'da mahsur kalan işçiler helikopterle kurtarıldı
        Faciadan dönüldü! Anadolu Otoyolu'nda kopan kayalar zincirleme kazaya neden oldu
        Faciadan dönüldü! Anadolu Otoyolu'nda kopan kayalar zincirleme kazaya neden oldu
        Fenerbahçe'den sessiz prova!
        Fenerbahçe'den sessiz prova!
        Kızılay'ın yeni başkanı belli oldu
        Kızılay'ın yeni başkanı belli oldu
        Kırkpınar'da yeni başpehlivan Yusuf Can Zeybek!
        Kırkpınar'da yeni başpehlivan Yusuf Can Zeybek!
        Erden Timur tek tek açıkladı
        Erden Timur tek tek açıkladı
        Orman yangınında 'tiny house'lar küle döndü!
        Orman yangınında 'tiny house'lar küle döndü!
        Redmond bilmecesi çözülüyor!
        Redmond bilmecesi çözülüyor!
        ABD açıkladı: DEAŞ lideri öldürüldü!
        ABD açıkladı: DEAŞ lideri öldürüldü!
        Sel suları Samsun'da can aldı!
        Sel suları Samsun'da can aldı!
        Ünlü şarkıcı uçakta olay çıkardı
        Ünlü şarkıcı uçakta olay çıkardı
        Bakan Şimşek'ten emekli ve memur maaşı zammı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten emekli ve memur maaşı zammı açıklaması
        "Mankenim" diyen genç kadın ortalığı birbirine kattı!
        "Mankenim" diyen genç kadın ortalığı birbirine kattı!
        MEB, yeni eğitim yılına ait takvimi açıkladı
        MEB, yeni eğitim yılına ait takvimi açıkladı
        Düğün dönüşü facia: 4 ölü, 10 yaralı
        Düğün dönüşü facia: 4 ölü, 10 yaralı
        Fransızlar duyurdu!
        Fransızlar duyurdu!
        Farioli'den Attila Szalai'ye kanca!
        Farioli'den Attila Szalai'ye kanca!
        KDV artış katlanarak yansıyacak
        KDV artış katlanarak yansıyacak
        Üzüntü yarattı
        Üzüntü yarattı
        Angelino tamam sıra orta sahada!
        Angelino tamam sıra orta sahada!