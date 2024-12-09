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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi başladı! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi başladı!

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 18:55 Güncelleme: 09.12.2024 - 18:55
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        Trabzonspor'da G.Saray mesaisi başladı
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        Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, aerobik koşunun ardından ısınma ve rondo çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda oyunla devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

        Bordo-mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek.

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