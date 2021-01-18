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Trabzonspor'da gol sıkıntısı

Trabzonspor, geçtiğimiz sezona göre bu sezon gol yollarında büyük bir sıkıntı yaşıyor. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon oynadığı 18 maçta 41 gol atarken, bu sezon ise söz konusu haftalar itibarıyla 20 gol attı

Trabzonspor'da gol sıkıntısı

Süper Lig'de 57 dakika 10 kişi oynayan rakibi Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, gol yollarında büyük bir sıkıntı yaşıyor. Bordo-mavililer 19 Ocak Salı günü sahasında oynayacağı Konyaspor maçı öncesinde ise Teknik Direktör Abdullah Avcı, gol yollarında yaşanan sıkıntıya çözüm ararken, Djaniny ve Afobe'nin performansından memnun olmayan Karadeniz ekibinin bu bölgeye yönelik transfer çalışmaları da sürüyor.

YARI YARIYA FARK

Trabzonspor geçtiğimiz sezon oynadığı 18 maçta rakip kalelere 41 gol gönderdi. Söz konusu gollerin 39'u kendi oyuncularından gelirken, 2 gol ise rakip takım oyuncuları tarafından kendi kalelerine atıldı. Karadeniz ekibi, aynı haftalarda ise kalesinde 19 gol görürken 22 averajı bulunuyordu. Geçtiğimiz sezon bordo-mavililerin mücadele ettiği 18 maçta 12 oyuncu golle tanıştı. Sörloth 15, Nwakaeme 7, Sturridge 4, Sosa ve Yusuf Sarı 3'er, Ekuban, Abdulkadir Parmak, Abdulkadir Ömür, Pereira, Novak, Avdijaj ve Hosseini 1'er gol kaydeden isimler oldu.

EKSİ AVERAJ

Bu sezon ise Trabzonspor, oynadığı 18 maçta rakip filelere 20 gol gönderdi. Söz konusu gollerin 19 kendi oyuncularından gelirken 1 gol ise rakip takım oyuncusundan geldi. Bordo-mavililer aynı haftalarda ise kalesinde 21 gol gördü ve eksi 1 averaja sahip oldu. Bu sezon ise mücadele edilen 18 maçta ise 9 oyuncu golle tanıştı. Ekuban 5, Afobe ve Nwakaeme 4'er, Vıtor Hugo, Abdulkadir Ömür, Djnaniny, Serkan Asan, Bekar ve Campi 1'er gol attı.

DJANINY VE AFOBE TERCİHİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan Konyaspor maçında forvet hattından değişikliğe gidebilir. Bu sezon forma giydiği 12 maçta sadece 1 gol atan Djaniny son 5. haftayı ise boş geçti. Yeşil Burunlu oyuncu en son Çaykur Rizespor maçına gol atmıştı. Oynadığı 16 maçta ise 4 gol atan 10 maç sonrası ise Antalyaspor maçında golle tanışan Afobe'nin moralli olması bu bölgede Abdullah Avcı'nın Konyaspor maçında yeni bir tercih yapmaya itebileceği belirtiliyor.

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