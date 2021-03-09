Trabzonspor'da gol sıkıntısı

Mesut'un yerine oynasam kimse anlamaz!

Süper Lig'de sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 yenilerek şampiyonluk yarışından uzaklaşan Trabzonspor gol atma sorununu çözemedi. Geride kalan 29 haftada 35 gol atan bordo mavililer, bu alanda Süper Lig'de 9'uncu sırada... Skor üretmekte sıkıntı çeken Trabzonspor, geçen sezonun 29'uncu haftası sonunda 65 gol atmıştı. Sezon başında Alexander Sörloth'un yerine alınan isimlerden Benik Afobe 25 maçta 4 gol atarken, Djaniny ise 21 maçta 4 kez fileleri havalandırdı. 2020 yazında Leipzig'e giden Sörloth, geçen sezon Trabzonspor ile çıktığı 49 maçta 33 gol, 11 asistlik katkı yapmıştı.