Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynadığı 2012-13 sezonundan sonra ilk kez bu sezon çeyrek final aşamasına kadar yükselen ve bu turun ilk maçında sahasında Ümraniyespor ile berabere kalarak yarı final şansını rövanşa bırakan Trabzonspor'da gözler, hafta sonu Galatasaray ile oynanacak lig maçına çevrildi. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getirmeyi arzulayan bordo-mavililer, ligde ise MKE Ankaragücü karşısında yakaladığı çıkışını sürdürerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.
ZİRVE YARIŞI İÇİN DE ÖNEMLİ MAÇ
Ligde 33 puanı bulunan ve zirve takibini sürdüren Trabzonspor, 36 puanla 2'nci sırada yer alan Galatasaray karşısından galibiyetle ayrılarak hem puan farkını kapatmayı hem de zirveye biraz daha yaklaşmayı hedefliyor. İki takım için de büyük önem taşıyan karşılaşma için bordo-mavililer Ümraniyespor müsabakasının ardından ara vermeden bu maçın hazırlıklarına başladı. 9 Şubat'a kadar hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek olan Trabzonspor, Cumartesi günü bu maç için İstanbul'a yolculuk yapacak.
KARAMAN'DAN DA 'GALATASARAY' VURGUSU
26 Şubat'ta deplasmanda Ümraniyespor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçının şu an için öncelikli gündemlerinin olmadığını, maç maç ilerlediklerini belirten teknik direktör Ünal Karaman da hafta sonu oynanacak Galatasaray maçına odaklandıklarını ve oradan iyi sonuçla dönmeyi hedeflediklerini söyledi. Üst üste oynanan maçlarda yaşanan sakatlık ve yorgunluklara dikkat çeken Karaman, "Şartlar ne olursa olsun elimizdeki var olan sağlam oyuncularla hafta sonu deplasmanda önemli maça çıkacağız. Oradan iyi mücadele ve arzu ettiğimiz bir sonuçla dönmek istiyoruz" dedi.
ARDA'NIN PERFORMANSI BEĞENİLDİ
Bu arada Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Ümraniyespor karşısında 90 dakika kalede görev yapan ve bu maçla birlikte A takımla ilk kez 11'de forma şansı bulan genç kaleci Arda Akbulut'un performansı beğenildi. Karşılaşmada önemli gol pozisyonlarında rakiplerine geçit vermeyen Arda, teknik heyetin de güvenini kazandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.