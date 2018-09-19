Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana tüm futbolcular katılırken, tedavileri devam eden Kamil Ahmet Çörekçi ile Majed Hosseini takımdan ayrı koşu yaptı.

Antrenmanın son bölümünde yarı sahada oynanan çift kale maç sırasında sol bek oyuncusu Luis Ibanez, girdiği ikili mücadelede sol ayağından sakatlık yaşadı. Saha kenarında bir süre tedavisi gerçekleştirilen Arjantinli oyuncu, antrenmanı tamamlayamayarak soyunma odasına gitti.

Bordo-mavili futbolcular antrenmanda, pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı.

KARAMAN, OYUNCULARLA TOPLANTI YAPTI

Teknik direktör Ünal Karaman, antrenman öncesi futbolcularla toplantı yaptı.

Antrenman toplantı nedeniyle 20 dakikalık gecikmeyle başladı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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