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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Trabzonspor'da Hatay mesaisi sürüyor! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da Hatay mesaisi sürüyor!

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor'a konuk olacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 15:33 Güncelleme: 03.10.2024 - 15:33
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        Trabzonspor'da Hatay mesaisi sürüyor!
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nun 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda bordo-mavili oyuncular, topla ısınmanın ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Dar alan oyunu ile devam eden antrenman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

        Karadeniz ekibi, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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