Trabzonspor'da hedef liderlik

Süper Lig'de Medipol Başakşehir, sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etmesiyle maç fazlasıyla 43 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak olan karşılaşmada kazanan takım liderlik koltuğunun yeni sahibi olacak. 41 puanı bulanan bordo-mavililer, Demir Grup Sivasspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılması halinde 44 puanla liderlik koltuğuna oturacak. 42 puanlı Sivasspor ise deplasmanda alacağı 3 puanla, puanını 45'e çıkartacak ve zirvedeki yerini korumuş olacak.

LİDERLİK FIRSATI

Karadeniz ekibi, sahasında konuk edeceği Demir Grup Sivasspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılması halinde 298 hafta sonra liderlik koltuğuna oturacak. Bordo-mavililer ligin 8. haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübünü 4-1 yenerek maç fazlasıyla 284 hafta sonra liderliğe yükselmiş ancak haftayı lider kapatamamıştı. Aytemiz Alanyaspor haftayı 17 puanla lider, Trabzonspor ise 15 puanla 2. sırada tamamlamıştı. Trabzonspor, en son 2010-2011 sezonunun 29. haftasını lider bitirmişti. Bordo-mavililer, 22 Nisan 2011'de ligin 30. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile golsüz berabere kalmasının ardından liderlik koltuğunu Fenerbahçe'ye kaptırmıştı. Trabzonspor, daha sonraki 9 sezonda haftayı lider kapatamadı.

SÖRLOTH SEVİNCİ

Bordo-mavili takımda Sörloth sevinci yaşanıyor. Gençlerbirliği maçında kırmızı kart görerek, 2 maç ceza alan Sörloth'un cezası tahkimde 1 maça indirildi. Norveçli golcü, 1 maçlık indirimin ardından Sivasspor karşısında sahada olabilecek. Süper Lig'de attığı 16 golle, takımın en skorer ismi olan Sörloth, ortaya koyduğu performans ile takımın en önemli isimlerinden biri olurken, Norveçli oyuncunun yarınki karşılaşmada sahada olacak olması da camiada moralleri yükseltti.

28. RANDEVU

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor Süper Lig'de 28. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 27 maçta bordo-mavililer 13 galibiyet elde ederken, Sivasspor ise 1 hükmen olmak üzere 8 galibiyet aldı. Taraflar arasındaki 6 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibinin 40 golüne Sivasspor 29 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Sivas'ta oynanan maçta ise Sivasspor sahadan 2-1 galibiyetle ayrılmıştı.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Trabzon'da oynanan 13 maçta ise ev sahibi ekip 8 galibiyet elde etti. 3 maç beraberlikle biterken, 2 maçta ise Sivasspor 3 puana uzanan taraf oldu. Bordo-mavililer attığı 21 gole karşılık kalesinde 10 gol gördü.

ÇAKIR YÖNETECEK

Yarın Medical Park Stadyumunda saat 16.00'da oynanacak olan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın, yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.