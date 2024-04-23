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        Trabzonspor'da hedef Türkiye Kupası

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 13:47 Güncelleme: 23.04.2024 - 13:47
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        Trabzonspor'da hedef Türkiye Kupası
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        Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Saat 20.30 başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Süleyman Özay yapacak.

        Bordo-mavililer, bu sezon kupaya 4. turdan başladı. Bu turda Çorum FK'yı 3-1'le geçen Trabzonspor, 5. turda ise Manisa FK'yı yine aynı skorla eledi. Son 16 turunda ise Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, çeyrek finalde de evinde Başakşehir'i 1-0 yenerek yarı finalde Fatih Karagümrük ile rakip oldu.

        Trabzonspor, 10. kez kupayı müzesine götürmek istiyor

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda daha önce 9 kez mutlu sona ulaştı. Karadeniz temsilcisi, Türkiye Kupası’nı ilk olarak 1976-1977 sezonunda kazandı. Bordo-mavililer, 1977-78, 1983-84, 1991-92, 1994-95, 2002-03, 2003-04, 2009-10 ve son olarak 2019-20 sezonunda kupa sevinci yaşadı.

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