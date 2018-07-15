Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor'da, Luis Ibanez'e doğum günü kutlaması yapıldı.



Bordo-mavili kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, Arjantinli oyuncu Luis Ibanez’e, Slovenya kampında teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından doğum günü kutlaması yapıldığı ifade edildi.



Açıklamada, 30 yaşına giren Ibanez'in kendisi için düzenlenen doğum günü kutlaması nedeniyle büyük mutluluk yaşadığı belirtildi.



Doğum günü kutlamasında Arjantinli oyuncuyu takım arkadaşlarının da tebrik ettiği kaydedildi.

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