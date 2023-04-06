DHA

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi´nde saf dışı kalan, Süper Lig´de havlu atan ve son olarak Ziraat Türkiye Kupası´ndan da elenen Trabzonspor´da sular durulmuyor, ayrılık rüzgarı sürüyor. MKE Ankaragücü mağlubiyeti sonrası görevi bırakan Orhan Ak´ın yanı sıra, maçtan 5 gün önce göreve başlayan yardımcı antrenör Kerem Yavaş, performans antrenörü Alper Aşçı ile Bilal Utku Alemdaroğlu ve analist Halil Cihan Ünal'ın sözleşmeleri de feshedildi. Ak´ın ekibine kısa süre önce dahil olan kaleci antrenörü Alper Boğuşlu´nun ise görevinde kalması bekleniyor.

TAKIM İHSAN DERELİOĞLU´NA EMANET Bordo mavili takıma yeni hoca arayışları hızla sürerken, 8 Nisan günü oynanacak Kasımpaşa maçında hoca olarak, scout ekibi ve altyapıda görevli İhsan Derelioğlu çıkacak. Bordo mavili kulübün emektarlarından olan Derelioğlu, Abdullah Avcı Trabzonspor´da göreve başlamadan önce, Alanyaspor maçında takımın başında yer almıştı. 2015 yılından bu yana Trabzonspor´da görev yapan Derelioğlu, Trabzonspor´da geçmişte yardımcı antrenörlük, Akçaabat Sebatspor, Karadenizspor, Kartalspor, Antalyaspor ve Gümüşhanespor´da görevler almıştı. Derelioğlu bugün bordo mavili takımla Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başlayacak.

HOCA ADAYLARINDA SERGEN YALÇIN İSMİ ÖNDE Ertuğrul Doğan ve yönetimi, Orhan Ak´ın istifasıyla hoca arayışlarına zaman kaybetmeden başladı. MKE Ankaragücü maçı bitiminde toplantı yapan ve hocalık için isimleri görüşen yönetimde Sergen Yalçın ismi öne çıkıyor. Adana Demirspor´u çalıştıran Vincenzo Montella, Fatih Karagümrük´ün hocası Andrea Pirlo ve Kayserispor´u yöneten Çağdaş Atan´ın isimleri görevleri sürdüğü için geri planda tutuluyor. 22 günde 4 Süper Lig maçına çıkacak olan Karadeniz ekibinde yeni teknik direktör konusunun kısa sürede çözüme kavuşturulması hedefleniyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan´ın, kısa sürede Sergen Yalçın ile resmi temasa geçmesi bekleniyor.