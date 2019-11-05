Trabzonspor'un Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynayacağı Krasnodar maçı öncesi şok bir gelişme yaşandı. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Jose Sosa'nın kritik maçta forma giyemeyeceğini belirterek "Süper Lig'in 10. haftasında oynadığımız Göztepe karşılaşmasında ayak bileğine ve uyluk adalesine darbe alan oyuncumuzun yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde bileğinde ödem ve uyluk adalesinde gerilme tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Kaptanımız Jose Sosa'nın UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe günü oynayacağımız Krasnodar karşılaşmasının kadrosuna alınmamasına karar verilmiştir. Oyuncumuzun bu süreçte günlük takibi yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

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