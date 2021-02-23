Trabzonspor'da kadro toparlanıyor

DHA

Medipol Başakşehir karşılaşmasında cezalı, sakat ve izolasyon süreci nedeniyle 11 oyuncusundan faydalanamayan bordo-mavililerde hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi kadro toparlanıyor. Trabzonspor´da kart cezasını tamamlayan Nwakaeme, sakatlığını atlatan Abdulkadir Parmak ile izolasyon süreci sona eren Arda ve Serkan Fenerbahçe mücadelesi çalışmalara başladı. Baker ile Uğurcan´ın da bugün teste gireceği, ayrıca Erce, Marlon, Hosseini´nin de maça yetişebileceği kaydedildi. Bordo-mavililerde eksiklerin dönemesin ardından teknik direktör Abdullah Avcı, yeni bir kayıp yaşanmaması durumunda Fenerbahçe karşısında sadece uzun süreli sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ile Trondsen´den faydalanamayacak.