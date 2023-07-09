Trabzonspor'da kampa katılmayan Lahtimi'ye talip var! Trabzonspor'da takımdan ayrılması beklenen Lahtimi'ye talip var. İzinsiz olarak takıma katılmayan ve hakkında cezai işlem başlatılan Faslı oyuncu için ülkesinin ekiplerinden Wydad Kazablanka teklif yaptı. İşte detaylar...