Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'da devam eden Trabzonspor'da Burak Yılmaz kasığında yaşadığı sorun nedeniyle kamptan ayrıldı.



Geçtiğimiz Mayıs ayında fıtık ameliyatı olan ve Süper Lig'in son haftalarında forma giyemeyen Burak Yılmaz'ın Slovenya'da devam eden kampta diğer kasığından sorun yaşadığı öğrenildi.

32 yaşındaki tecrübeli golcünün kontrol amaçlı olarak Türkiye'ye döndüğü ve burada yapılacak kontrolerin ardından durumunun netlik kazanacağı ifade edildi.