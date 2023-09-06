Trabzonspor'da Mendy düğümü çözüldü
Trabzonspor, transferi arapsaçına dönen Batista Mendy´de mutlu sona ulaştı. Kulübü ve kendisiyle anlaşma sağlanan futbolcu bu akşam Trabzon´a gelerek yeni takımına katılacak
Trabzonspor, uzun uğraşlar sonucunda Fransız ön libero Batista Mendy transferini sonuçlandırdı.
Angers Kulübü ile yaklaşık 2 ay süren görüşmelerini tamamlayan bordo-mavili kulüp 23 yaşındaki oyuncuyla prensip anlaşması sağladı. Fransa´dan özel uçakla yola çıkacak Mendy, saat 00.30 sıralarında Trabzon´da olacak. Mendy, sağlık kontrolünden geçip resmi sözleşme imzaladıktan sonra bordo-mavili takımın Beşiktaş maçı hazırlıklarına katılacak.