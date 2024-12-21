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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da Mislav Orsic'in sözleşmesi feshedildi! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da Mislav Orsic'in sözleşmesi feshedildi!

        Trabzonspor, Mislav Orsic'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 19:03 Güncelleme: 21.12.2024 - 19:03
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        Trabzonspor'da fesih kararı!
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        Trabzonspor, Mislav Orsic'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu.

        Bordo mavili takım, oyuncuya herhangi bir fesih tazminatının ödenmeyeceğini belirtti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Mislav Orsic arasındaki 01.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." denildi.

        Bordo mavili takımda kadro dışı bırakılan Mislac Orsic, 2023 yılında 2.4 milyon euro bedelle Southampton'dan transfer edilmişti. Trabzonspor'da 16 maça çıkan Hırvat kanat, 1 asist yaptı.

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