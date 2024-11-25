Trabzonspor'da Muhammed Cham'dan galibiyet sözleri!
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti. Bordo-mavililerde hat-trick yapan Muhammed Cham, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında sahasında Adana Demirspor'u 5-0 mağlup eden Trabzonspor'da, maçın yıldızı Muhammed Cham açıklamalarda bulundu.
İşte Avusturyalı yıldızın o sözleri:
Takımıma müteşekkirim. Bugün oynama fırsatı bulmak ve 3 gol atmak beni çok mutlu etti. Uzun süren bir süreç oldu. Uzun süren transfer görüşmelerinin sonunda takıma katılabildim. Bu da sizi mental olarak etkiliyor. Daha önce ritmi yakalama fırsatı varken bu biraz bunu uzattı. Takımımızın, taraftarımızın bana olan sevgisini hissettim. Son aylarda çok sıkı çalıştığımı düşünüyorum. Bu maçla ritmimi bulmuş oldum.
Banza ile aramızda çok yakın bir arkadaşlık var. Her zaman birbirimize yardımcı olmak istiyoruz. Umarım bu şekilde devam edeceğiz.
1 MAÇTA 5 GOLE KATKI
Adana Demirspor ağlarına 3 gol yollayan 24 yaşındaki oyuncu, kariyerinin ilk hat-trickini yaptı. Cham ayrıca diğer 2 golün de asistini yaparak bir maçta 5 gole doğrudan etki etti.