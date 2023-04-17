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Trabzonspor'da Nenad Bjelica sesleri

Abdullah Avcı'nın gidişiyle birlikte teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica gündeme geldi. İşte detaylar...

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  • Trabzonspor'da Nenad Bjelica sesleri

    Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yollarını ayırdıktan sonra yeni çalıştırıcı arayışlarına devam ediyor.
  • Trabzonspor'da Nenad Bjelica sesleri

    Karadeniz ekibinde Çağdaş Atan, Sergen Yalçın, Pirlo ve Montella'nın ardından sürpriz bir isim daha gündeme geldi.
  • Trabzonspor'da Nenad Bjelica sesleri

    Bordo-Mavili yönetim, son olarak Nenad Bjelica'yı gündemine aldı ve önemli gelişmeler yaşandı.
  • Trabzonspor'da Nenad Bjelica sesleri

    Hırvat çalıştırıcıyla menajerler aracılığıyla yapılan görüşmede önemli mesafe kat edildi.
  • Trabzonspor'da Nenad Bjelica sesleri

    Trabzonspor yönetimi, Bjelica ile bir görüşme daha gerçekleştirecek. Son detaylarda uzlaşma sağlanması durumunda 51 yaşındaki teknik adam ile resmi sözleşme imzalayacak.
  • Trabzonspor'da Nenad Bjelica sesleri

    Nenad Bjelica, son olarak 2020-2022 yılları arasında Hırvatistan'ın Osijek takımın çalıştırdı.
  • Trabzonspor'da Nenad Bjelica sesleri

    Tecrübeli teknik adam, özellikle Dinamo Zagreb'teki başarısıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

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