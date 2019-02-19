Trabzonspor'da sakatlığının ardından takıma dönen ve bugün takımla birlikte çalışmalara başlayan sol bek oyuncusu Novak, yarı sahada oynanan çift kale maç sırasında Rodallega ile girdiği ikili mücadele sırasında sağ ayak bileğinden sakatlandı ve sahayı terk etti.