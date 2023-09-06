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        Trabzonspor'da Onuachu sesleri!

        Transfer çalışamlarını sürdüren Trabzonspor'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililer uzun süredir tamamlamak isteği forvet transferinde Paul Onuachu ismine yöneldi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 10:35 Güncelleme: 06.09.2023 - 10:35
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        Uzun süredir forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor sürpriz bir isme yöneldi.

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        Bordo-mavililer daha önceden de temasta bulunduğu 29 yaşındaki golcü oyuncu Paul Onuachu için devreye girdi.

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        İngiliz basını, Championship ekiplerinden Southampton'da forma giyen yıldız futbolcu için Trabzonspor'un satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığını yazdı.

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        2.01 boyundaki forvet için pazarlıkların sürdüğü dile getirildi.

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        Kulüp kariyerinde 341 karşılaşmada görev yaparken, 164 kez fileleri sarstı, 34 gol pası verdi.

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        Nijerya Milli Takım formasını 19 kez giyen Onuachu, 3 gol attı.

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