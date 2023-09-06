Trabzonspor'da Onuachu sesleri!
Transfer çalışamlarını sürdüren Trabzonspor'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililer uzun süredir tamamlamak isteği forvet transferinde Paul Onuachu ismine yöneldi. İşte detaylar...
Uzun süredir forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor sürpriz bir isme yöneldi.
Bordo-mavililer daha önceden de temasta bulunduğu 29 yaşındaki golcü oyuncu Paul Onuachu için devreye girdi.
İngiliz basını, Championship ekiplerinden Southampton'da forma giyen yıldız futbolcu için Trabzonspor'un satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığını yazdı.
2.01 boyundaki forvet için pazarlıkların sürdüğü dile getirildi.
Kulüp kariyerinde 341 karşılaşmada görev yaparken, 164 kez fileleri sarstı, 34 gol pası verdi.
Nijerya Milli Takım formasını 19 kez giyen Onuachu, 3 gol attı.