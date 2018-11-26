Bordo-mavili ekipte Fenerbahçe karşısında oynanan iyi futbolun sevinci yaşanıyor. 2-1 kazanılan maç sonrası soyunma odasına inen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, oynanan coşkulu futbol nedeniyle futbolcuları ve teknik ekibi kutladı. Ağaoğlu, burada yaptığı konuşmada daha önce galibiyet için 40 bin TL olarak belirlenen primin 100 bin TL olarak ödeneceği müjdesini de futbolculara verdi.

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