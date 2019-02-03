Geçen sezon bordo-mavili takım forması altında Süper Lig'de oynadığı 23 maçta fazla süre alamayarak 513 dakika sahada kalan Kolombiyalı futbolcu, 5 kez rakip fileleri havalandırdı.
Bu sezon ise 20 maçta bin 695 dakika görev alıp ligdeki gol sayını da 10'a yükseltmeyi başaran Rodallega, geçen sezonun iki katı gol kaydetti.
Trabzonspor'a 2016-2017 sezonunun devre arasında transfer olan 33 yaşındaki futbolcu, 15 lig maçında 6 gol atmıştı.
Ligde bordo-mavili takım forması altında toplamda 21 gole ulaşan Rodallega, böylece üçüncü sezonunda en parlak dönemini yaşadı.
18 PUANA KATKI SAĞLADI
Ligde 20 hafta sonunda 33 puanı bulunan Trabzonspor, Hugo Rodallega'nın gol attığı maçlarda 18 puan kazandı.
Rodallega'nın gol attığı 8 maçta bordo-mavililer yenilgi yüzü görmezken 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
Kolombiyalı forvet, Trabzonspor'un ligin 2. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yendiği karşılaşmada 2 gol kaydetti. Üçüncü haftada deplasmanda 2-2 biten MKE Ankaragücü maçında 1 gol atan Rodallega, 7. haftada 4-2'lik Kasımpaşa mücadelesinde 2 kez gol sevinci yaşadı.
Ligin 11. haftasında 1-1 biten Bursaspor maçında takımının golünü kaydeden Rodallega, 15. haftada 3-0'lık Atiker Konyaspor, 16. haftada 2-2'lik Beşiktaş, 17. haftada da 4-1 sona eren Çaykur Rizespor maçlarında 1'er kez rakip fileleri havalandırdı.
İkinci yarıya sessiz başlayan Kolombiyalı oyuncu, 2 haftalık suskunluğunu 1-0 galip geldikleri Ankaragücü maçında bozdu.
TAKIMIN EN GOLCÜ OYUNCUSU
Hugo Rodallega, bordo-mavili takımın ligde en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.
Rodallega'yı 5 golle devre arasında takımdan ayrılarak Beşiktaş ile anlaşan Burak Yılmaz takip ederken Calep Ekuban ve Anthony Nwakaeme de 4'er gol kaydetti.
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