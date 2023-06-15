Trabzonspor'da rota Satka

Hamsik'in de olumlu görüş bildirdiği Satka için son kararı, teknik direktör Nenad Bjelica verecek. Lubomir Satka, Lech Poznan formasıyla toplamda 113 maça çıkıp 5 gol atıp 4 de asist yaptı. 27 yaşındaki oyuncu, Slovakya milli takımının formasını ise 32 kez terletti.