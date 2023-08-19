Trabzonspor'da sakatlık şoku: Trezeguet...

Trabzonspor'un Galatasaray'la oynadığı maçta Trezeguet sakatlandı.

Mısırlı futbolcu, sakatlığı sonrası sedyeyle sahadan çıkartılırken, yerine 51. dakikada Tonio Teklic oyuna dahil oldu.

KABURGASINDA KIRIK VAR

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, maç sonu yaptığı açıklamada Trezeguet'nin kaburgasında kırık olduğunu söyledi. Hırvat teknik adam, "Trezeguet’nin kaburgasında kırık var. Ama maalesef kaburgasında kırık olan pozisyonda faul bile çalınmadı." dedi.