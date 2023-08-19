Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da sakatlık şoku: Trezeguet... - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da sakatlık şoku: Trezeguet...

        Trabzonspor'un yıldızı Trezeguet, Galatasaray maçının ikinci yarısında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Mısırlı futbolcunun kaburgasında kırık olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.08.2023 - 23:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'da sakatlık şoku!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor'un Galatasaray'la oynadığı maçta Trezeguet sakatlandı.

        Mısırlı futbolcu, sakatlığı sonrası sedyeyle sahadan çıkartılırken, yerine 51. dakikada Tonio Teklic oyuna dahil oldu.

        KABURGASINDA KIRIK VAR

        Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, maç sonu yaptığı açıklamada Trezeguet'nin kaburgasında kırık olduğunu söyledi. Hırvat teknik adam, "Trezeguet’nin kaburgasında kırık var. Ama maalesef kaburgasında kırık olan pozisyonda faul bile çalınmadı." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Aranan kişinin cansız bedeni aracıyla nehirde bulundu
        Aranan kişinin cansız bedeni aracıyla nehirde bulundu
        Bahçeli'den Kıbrıs ve ABD mesajı
        Bahçeli'den Kıbrıs ve ABD mesajı
        Icardi fırtınası!
        Icardi fırtınası!
        Çığlıklarına koştular! "Beni kurtarın"
        Çığlıklarına koştular! "Beni kurtarın"
        Galatasaray'da büyük sürpriz!
        Galatasaray'da büyük sürpriz!
        Bıçak parası istediği öne sürülen doktor tutuklandı
        Bıçak parası istediği öne sürülen doktor tutuklandı
        ABD'de Hilary alarmı
        ABD'de Hilary alarmı
        Talisca'da flaş gelişme!
        Talisca'da flaş gelişme!
        7 bebeği öldüren hemşire hakkında yeni detaylar
        7 bebeği öldüren hemşire hakkında yeni detaylar
        Nem bulutu! Antalyalılar denize koştu
        Nem bulutu! Antalyalılar denize koştu
        Fenerbahçe'nin Krunic inadı!
        Fenerbahçe'nin Krunic inadı!
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        "Organlarımı bağışladım"
        "Organlarımı bağışladım"
        Plajda kutlama
        Plajda kutlama
        Diplomaları yurt dışından
        Diplomaları yurt dışından
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        ‘Bu Sabah’, pazartesi yeni sezonuna başlayacak
        ‘Bu Sabah’, pazartesi yeni sezonuna başlayacak
        ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi günü başlıyor
        ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi günü başlıyor
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu