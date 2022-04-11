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Trabzonspor'da şampiyonluk haftaları

Spor Toto Süper Lig'de açık ara liderliğini koruyan Trabzonspor, şampiyonluğunu elde edebileceği haftalara girdi.

Trabzonspor'da şampiyonluk haftaları

Spor Toto Süper Lig'de 32 hafta sonunda 72 puana ulaşan Trabzonspor, şampiyonluğunu resmi olarak ilan edeceği haftalara girdi. Son olarak 1983-1984 sezonunda bu sevinci yaşayan bordo-mavililer, ligin bitimine 5 hafta kala bu mutluluğu tekrarlayabilir.

Süper Lig'de bu sezon 21 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan Trabzonspor, kalan haftalarda rakiplerinin alacağı sonuçlara da bağlı olarak lig tarihinin en erken şampiyonluğuna uzanabilir.


Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, 15 Nisan Cuma günü Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Bordo-mavililer, taraftarı önünde oynayacağı maçtan 3 puan alırsa ve arasında 13 puan fark bulunan Fenerbahçe'nin, Göztepe karşısında sahadan puansız ayrılması halinde, aynı şekilde Konyaspor'un da evindeki Gaziantep FK maçında puan alamaması durumunda bordo-mavililer, 33. haftada şampiyonluğunu ilan edebilir.

Böylelikle Trabzonspor, bitime 5 hafta kala en yakın takipçileri Fenerbahçe'ye 16, Konyaspor'a ise 17 puan fark atmış olacak.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasıyla ilgili bir başka senaryo ise Fenerbahçe ve Konyaspor'un berabere kalmaları. İki takım da berabere kalmaları halinde bordo-mavililer yine şampiyonluğunu resmi olarak ilan edebilecek. Sarı-lacivertlilerle 15, yeşil-beyazlı ekip ile ise arasındaki farkı 16 yapacak olan Trabzonspor, 5 hafta önceden yine şampiyonluğunu ilan ederek.

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