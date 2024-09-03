Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi başlıyor!

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu Şenol Güneş'e emanet ediliyor.

Geçen günlerde İstanbul'a gelen 72 yaşındaki teknik direktör, Ertuğrul Doğan ile bugün ikinci bir görüşme daha gerçekleştirdi.

HT Spor'dan Onur Nizamoğlu'nun haberine göre Ertuğrul Doğan ile Şenol Güneş bütün şartlarda anlaşma sağladı.

Daha önce Trabzonspor'u dördüncü kez çalıştıran Şenol Güneş, bordo-mavili kulübe beşinci kez teknik direktör olarak dönüyor.

Resmi açıklamaların kısa sürede yapılması planlanıyor.