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Trabzonspor'da Sergen Yalçın sesleri: İlk görüşme olumlu!

Trabzonspor´da bu sezon tüm kulvarlarda yaşanan kayıplar nedeniyle yaprak dökümü yaşanırken, son ayrılan isim Orhan Ak ve ekibi oldu. Sezon bitmeden yeni yapılanma hazırlığında olan Karadeniz ekibinde teknik direktör olarak Sergen Yalçın ismi ön plana çıkıyor. Bordo mavililer, tecrübeli teknik adamla resmi düzeydeki ilk temasını kurdu. Başkan Ertuğrul Doğan, İstanbul'da Sergen Yalçın ile görüştü

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HABERTURK.COM / DHA
  • Trabzonspor'da Sergen Yalçın sesleri: İlk görüşme olumlu!

    Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi´nde saf dışı kalan, Süper Lig´de havlu atan ve son olarak Ziraat Türkiye Kupası´ndan da elenen Trabzonspor´da sular durulmuyor, ayrılık rüzgarı sürüyor. 
  • Trabzonspor'da Sergen Yalçın sesleri: İlk görüşme olumlu!

    MKE Ankaragücü mağlubiyeti sonrası görevi bırakan Orhan Ak´ın yanı sıra, maçtan 5 gün önce göreve başlayan yardımcı antrenör Kerem Yavaş, performans antrenörü Alper Aşçı ile Bilal Utku Alemdaroğlu ve analist Halil Cihan Ünal'ın sözleşmeleri de feshedildi. Ak´ın ekibine kısa süre önce dahil olan kaleci antrenörü Alper Boğuşlu´nun ise görevinde kalması bekleniyor.
  • Trabzonspor'da Sergen Yalçın sesleri: İlk görüşme olumlu!

    Ertuğrul Doğan ve yönetimi, Orhan Ak´ın istifasıyla hoca arayışlarına zaman kaybetmeden başladı. MKE Ankaragücü maçı bitiminde toplantı yapan ve hocalık için isimleri görüşen yönetimde Sergen Yalçın ismi öne çıktı.
  • Trabzonspor'da Sergen Yalçın sesleri: İlk görüşme olumlu!

    İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

    TRT Spor'un haberine göre, Bordo-mavililer, tecrübeli teknik adamla resmi düzeydeki ilk temasını kurdu. Başkan Ertuğrul Doğan, İstanbul'da Sergen Yalçın ile görüştü.
  • Trabzonspor'da Sergen Yalçın sesleri: İlk görüşme olumlu!

    Gelecekle ilgili projeler ve ekonomik konuların gündeme geldiği görüşmenin olumlu bir havada geçtiği öğrenildi.
  • Trabzonspor'da Sergen Yalçın sesleri: İlk görüşme olumlu!

    Tarafların ikinci kez masaya oturarak tüm detayları konuşması ve mutabakata varılması durumunda anlaşmanın resmiyet kazanması bekleniyor.
  • Trabzonspor'da Sergen Yalçın sesleri: İlk görüşme olumlu!

    Görüşmelerde herhangi bir sorun olmaması hâlinde Sergen Yalçın'ın Beşiktaş maçında takımın başında olması planlanıyor.
  • Trabzonspor'da Sergen Yalçın sesleri: İlk görüşme olumlu!

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