MKE Ankaragücü mağlubiyeti sonrası görevi bırakan Orhan Ak´ın yanı sıra, maçtan 5 gün önce göreve başlayan yardımcı antrenör Kerem Yavaş, performans antrenörü Alper Aşçı ile Bilal Utku Alemdaroğlu ve analist Halil Cihan Ünal'ın sözleşmeleri de feshedildi. Ak´ın ekibine kısa süre önce dahil olan kaleci antrenörü Alper Boğuşlu´nun ise görevinde kalması bekleniyor.