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        Trabzonspor'da Sivasspor mesaisi!

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını salonda yaptığı çalışmayla sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 14:25 Güncelleme: 15.01.2025 - 14:25
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        Trabzonspor'da Sivasspor mesaisi!
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        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Tedavilerini tamamlayan Okay ve Savic'in, Sivasspor maçında ise kadroda olmaları bekleniyor.

        Karadeniz ekibi günün ikinci antrenmanını saat 15.30’da yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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