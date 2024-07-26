Trabzonspor'da Stefan Savic'e imza töreni düzenlendi

Trabzonspor'un yeni transferi Stefan Savic için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde imza töreni gerçekleştirildi.

İmza töreninde konuşan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç, “Transfer ettiğimiz oyuncumuzun özgeçmişi ve tecrübesi tartışılmaz. Tüm taraftarlarımız, yöneticiler ve teknik kadro kadar futbolun içerisindeler. Transfer etmiş olduğumuz oyuncunun kapasitesini tüm taraftarlarımız zaten biliyor. Takımımız için oldukça iyi bir transfer. Bulunduğu mevkide geçen yıllar yaşadığımız problemleri hep beraber tanıklık ettik. Kendisi o mevkiye alınabilecek en iyi oyuncu olarak düşünüldü ve alındı. İnşallah onun için de bizim için de iyi bir süreç olur. Oyuncunun geçmişteki futbol hikayesi ve tecrübesi üst seviyede böylesine bir oyuncuyu Trabzonspor’a getirmek bizim ve taraftarlarımız adına mutluluk verici. Transfer hepimize hayırlı olsun" dedi.

STEFAN SAVIC: "TRABZONSPOR BENİM İÇİN DOĞRU BİR KULÜP"

Transferi dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getiren Stefan Savic ise, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Benim buraya gelmemi çok isteyen ve bunun için fedakarlıklar yapan bir kulübe geldiğimin farkındayım. Trabzonspor benim için doğru bir kulüp. Çevreme de Trabzonspor’un benim için doğru yer olduğunu söyledim. Kafamda hiçbir şüphe olmadan buradayım. Bir an önce Trabzonspor forması ile sahaya çıkmayı ve takım arkadaşlarımla mücadele etmeyi istiyorum. Hepimiz adına başarılı bir sene olacağını umuyorum. Benim konuşma yerim sahanın içi. Artık sahanın içinde konuşma vakti. Sözlerimin bir kısmını da Atletico Madrid’e ayırmak istiyorum. Uzun yıllar boyunca formasını terlettiğim Atletico Madrid’e, Trabzonspor’a transferime izin verdiği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Stefan Savic, Trabzonspor'da 15 numaralı formayı giyecek.