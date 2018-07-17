Stoper mevkiinde Mustafa Akbaş ile genç oyuncu Hüseyin Türkmen´in dışında alternatif oyuncusu bulunmayan ve bu bölgeye 2-3 takviye yapmayı hedefleyen Trabzonspor´da henüz bu transferlerin gerçekleştirilmemesi teknik direktör Ünal Karaman´ın da elini kolunu bağlıyor. 1 Temmuz´dan bu yana Slovenya´daki kamp çalışmalarını 2 stoper ile sürdüren bordo-mavililerde takımdaki stoper eksiği nedeniyle teknik direktör Ünal Karaman, antrenmanlardaki çift kale maçlarda zaman zaman teknik ekibindeki isimlerden, bazı antrenmanlarda da kaleci Furkan Taş´tan yararlanıyor.
YENİ ALTERNATİF ARIYOR
Bu bölgede alternatif yaratmak isteyen teknik direktör Ünal Karaman´ın, özellikle son antrenmanlarda orta saha oyuncuları Kucka, Olcay, Murat Cem ve Cafer gibi isimleri de savunma oyuncularıyla birlikte özel olarak çalıştırması dikkat çekti. Ayrıca hazırlık maçlarında da stoperde alternatif olmaması nedeniyle Mustafa ile Hüseyin´e fazla yüklenmek istemeyen Karaman´ın yeni arayışlara girdiği kaydedildi.
GENÇLER GÖZE GİRİYOR
Maddi anlamda sıkıntılı bir süreçten geçen ve bu nedenle de transfer çalışmalarında ağır hareket eden Trabzonspor´da altyapıdan kamp kadrosuna dahil edilen genç oyuncuların her geçen gün artan performansları teknik heyeti de memnun ediyor. Bordo-mavililerde özellikle Cafer Tosun, Murat Cem Akpınar´ın yanı sıra savunma hattında Mustafa´nın ardından alternatifsiz isim olan Hüseyin Türkmen´in performansı da teknik heyetin dikkatini çekiyor.
ALİ HAN İLE ABDÜLKADİR DE KENDİNİ GÖSTERİYOR
Bu arada NK Triglav Kraj ile oynanan hazırlık maçının özellikle ikinci yarısında ortaya koydukları performansla dikkat çeken Ali Han Tunçer ile Abdülkadir Parmak da kendilerini göstermeye başladı. Takımda kalıcı olmak isteyen genç oyuncular, antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında teknik heyetin dikkatini çekmeyi hedeflerken, teknik direktör Ünal Karaman´ın da bu isimlerden memnun kaldığı ancak oyuncuların performanslarını daha da artırmalarını istediği öğrenildi.
SOSA, KAMİL AHMET VE CASTİLLO´YA YAKIN TAKİP
Trabzonspor´da iki haftalık tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayan Sosa´nın yanı sıra tedavisi devam eden Kamil Ahmet ve Fabian Castillo ile teknik heyet yakından ilgileniyor. Oyuncuların sağlık durumları hakkında sürekli bilgiler alan teknik direktör Ünal Karaman, en ufak bir ağrı hissetmeleri durumunda dahi oyuncularından kendilerini riske etmemelerini istiyor. Bu noktada Castillo´nun da Karaman´a `Kendimi iyi hissediyorum. Artık takımla çalışmalara katılmak istiyorum´ şeklinde talepte bulunduğu ancak Karaman´ın oyuncunun tam anlamıyla iyileşmesini ve takıma daha güçlü dönmesini istediği belirtildi.
IBANEZ 11´İ ZORLUYOR
2017-18 sezonunu Kardemir Karabükspor´da kiralık olarak tamamladıktan sonra Trabzonspor´a geri dönen sol bek oyuncusu Luis Ibanez, Slovenya kampında ortaya koyduğu performans ile dikkat çeken isimlerin başında yer alıyor. Dayanıklılık testlerinde de takımın en iyisi olan ve hazır bir görüntü veren Ibanez´in yeni sezonda düzenli olarak ilk 11´de forma giymeyi hedeflediği kaydedildi. Kampta çalışkanlığı ve hırsı ile ön plana çıkan Ibanez´ın bu performansından Ünal Karaman´ın da memnun kaldığı ifade edildi.
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