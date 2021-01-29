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Trabzonspor'da transfer fırtınası

Süper Kupa'yı kazanarak moralini yükselten Trabzonspor, transfere de hız verdi. Bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor'dan Anastasios Bakasetas, Alman kulübü Wolfsburg'tan Yunus Mallı ve İngiliz kulübü Tottenham'dan da Danny Rose'u kadrosuna katıyor

Trabzonspor'da transfer fırtınası
DHA

Bordo mavililer, ligin en etkili orta saha oyuncularından Anastasios Bakasetas ve kulübü Aytemiz Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardı. 27 yaşındaki futbolcu ve Akdeniz ekibi gelen teklife 'tamam' derken, son ayrıntıların da netleşmesiyle birlikte Bakasetas'ın bordo mavili kulübe imza atması bekleniyor. Özellikle saha içinde takımın oyununu yönlendirecek ve takımın orta sahada liderliğini yapacak oyuncu eksikliği bulunan bordo mavili takımda Bakasetas, Trabzonspor'un yeni maestrosu olacak. Yunan futbolcu Süper Lig'de 53 maça çıkarken 17 gol ve 7 asistlik performans gösterdi. Ayrıca Bakasetas, Yunanistan Milli Takım formasını da 33 kez terletti.

YUNUS MALLI DA TAMAM

Trabzonspor, Wolfsburg forması giyen ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Yunus Mallı'yı da kadrosuna katıyor. Alman kulübüne herhangi bir ödeme yapmayacak olan bordo mavililer, 28 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Bundesliga'da 211 maça çıkıp 36 gol ve 26 asistle takımlarına katkı sağlayan Mallı, 25 kez de Türkiye A Milli Takım formasını giydi. Özellikle Yunus Mallı'nın hem teknik direktör Abdullah Avcı ile çalışma isteği hem de Avrupa Şampiyonası'nda forma giyme arzusu içinde olduğu için teklife evet dediği öğrenildi.

ROSE İÇİN AVCI'NIN KARARI BEKLENİYOR

Trabzonspor'da sol bek transferi Danny Rose için Abdullah Avcı'nın kararı bekleniyor. Özellikle takıma gelip hemen katkı sağlayacak ve tecrübesiyle takımı ileriye taşıyacak oyuncuların transferini isteyen teknik direktör Abdullah Avcı'nın son kararıyla İngiliz sol bek Danny Rose'a imza attırılacak. 3.5 yıllık anlaşma sağlayan ve resmi imza için son kararı beklenen Rose için Tottenham'a bir ödeme yapılmayacak. Ayrıca Premier Lig'de 194 maça çıkan, 9 gol ve 23 asistle hücum katkısı da sağlayan Rose, İngiltere Milli Takımı ile de 29 maça çıktı.

UEFA'DAN TRABZONSPOR'A MÜJDELİ HABER

UEFA, Trabzonspor'a 4 milyon Euro'luk bir ödeme yapacak. Bordo mavili takım, UEFA ile 2016 yılında imzaladığı finansal kriterler için anlaşma imzaladı. UEFA ise 2018 yılına kadar olan süreci kapsayan dönemde finansal kriterlere uyma sözünü yerine getirmediği gerekçesiyle önce gelirlerinin yüzde 50'sine el konulması, ardından da Avrupa kupalarından men cezası verdi. Trabzonspor'un, "Bir suçtan iki ceza verilemez" gerekçesiyle CAS'a yaptığı itiraz haklı bulundu. UEFA, Trabzonspor'a yaklaşık 4 milyon Euro'luk bir ödeme yapacak.

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