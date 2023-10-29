Trabzonspor'da Trezeguet ısınmada sakatlandı!
Trabzonsporlu Trezeguet, Fatih Karagümrük maçı öncesi ısınma esnasında ağrı hissetmesinin ardından ilk 11'den çıkartıldı
Giriş: 29.10.2023 - 16:21 Güncelleme: 29.10.2023 - 16:21
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak Trabzonspor'da karşılaşma öncesinde zorunlu bir değişikliğe gidildi.
Mücadeleye ilk 11'de başlamaya hazırlanan Trezeguet, sakatlanarak kadrodan çıkarıldı.
Trabzonspor'da ilk 11'e Trezeguet'nin yerine Fountas eklendi.