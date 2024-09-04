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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da Trezeguet takımdan resmen ayrıldı - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da Trezeguet takımdan resmen ayrıldı

        Trabzonspor, Trezeguet'in sezon sonuna kadar Al Rayyan'a kiralandığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 00:50 Güncelleme: 04.09.2024 - 00:50
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        Trabzonspor'da ayrılık!
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        Trabzonspor, Mısırlı kanat oyuncusu Mahmoud Trezeguet'nin sezon sonuna kadar Katar ekibi Al Rayyan'a kiralandığını duyurdu.

        Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama, "Profesyonel futbolcumuz Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın, Al Rayyan FC'ye sezon sonuna kadar bedelsiz olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" denildi.

        TREZEGUET'DEN 25 GOL, 16 ASİST

        29 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusu Mahmoud Trezeguet, 2 yıl forma giydiği Trabzonspor'da çıktığı 76 resmi maçta 25 gol, 16 asistlik performans sergilemişti.

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