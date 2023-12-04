Trabzonspor'da Türkiye Kupası hazırlıkları başladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Çorum FK ile karşılaşacak Trabzonspor hazırlıklara başladı.

Bordo-mavililer, Çorum FK maçı için teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde bugün saat 11.30'da yapılan antrenmanla hazırlıklarına başladı.

Antrenmanda; Süper Lig´in 14'üncü haftasında Kayserispor ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular, rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise pas çalışması, dinamik ısınma, 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla kupa maçı hazırlıklarını tamamlayacak.