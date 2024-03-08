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        Trabzonspor'da Uğurcan Çakır sakatlandı!

        Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın sağ kalçasında kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 17:02 Güncelleme: 08.03.2024 - 17:02
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        Trabzonspor'a Uğurcan şoku!
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        Trabzonspor, Corendon Alanyaspor ile oynanan maçtan sonra sakatlanan kaleci Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu

        Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

        "Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, Kaptanımız Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

        Beşir, "Futbol A Takımımızın, Corendon Alanyaspor ile oynadığı karşılaşma sonrasında sağ kalçasında ağrı hisseden Kaptanımız Uğurcan Çakır'ın yapılan muayenesi ve MR görüntülemesi sonucunda sağ kalça bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi."

        Milli kalecinin en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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