Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Yusuf Yazıcı'nın kulüp altyapısından yetişen ve bugün tüm kesimlerin takdirini kazanmış önemli bir oyuncu olduğunu söyledi.
Şahin yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'un konuk ettiği Akhisarspor'u 2-1 yendiği karşılaşmada oyundan alınırken taraftarların tepki gösterdiği Yusuf Yazıcı'ya sahip çıktı. Haluk Şahin, "Yusuf, kulübümüzün altyapısından yetişen ve bugün tüm kesimlerin takdirini kazanmış önemli bir oyuncudur." diyen Şahin, "A takıma katıldığı günden itibaren gerek kişiliği gerekse futboluyla ön plana çıkmayı başarmıştır. Yusuf, Trabzonspor'un olduğu kadar milli takımımızın da geleceği adına çok önemli bir oyuncudur." ifadelerini kullandı.
Haluk Şahin, Yusuf Yazıcı'ya Akhisarspor maçında tepki gösterilmesini doğru bulmadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Son oynadığımız Akhisarspor maçında bir kısım taraftarımızın oyuncumuza gösterdiği tepki, bizi derinden üzmüştür. Unutulmamalıdır ki 22 yaşında olmasına rağmen bu oyuncumuz sorumluluktan asla kaçmamış, takımdaki eksikler nedeniyle taktığı kaptanlık pazubandının hakkını da vermiştir. Futbolcularımız, sakatlık yaşayan oyuncularımız nedeniyle performanslarının da üzerine çıkmışlar, haliyle yorgunluk yaşamışlardır. Bu yorgunluk hem fiziksel hem de mental anlamda futbolcularımızı etkilemiştir. Bu gibi durumlarda taraftarlarımızın sadece Yusuf'a değil bütün oyuncularımıza sahip çıkması gerekiyor."
Yönetim kurulu olarak Yusuf Yazıcı'ya gereken desteği verdiklerini belirten Şahin, "Oyuncumuzla maçtan sonra görüşerek kendisine olan inancımızı yineledik. Erzurumspor maçında cezası nedeniyle oynayamayacak olan Yusuf, sonraki haftalarda yerini alıp, yine önemli işlere imza atacaktır." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.